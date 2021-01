Sorpresi in 12 in un pub, multati dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Laterza, in provincia di Taranto, hanno sanzionato il proprietario di un pub del posto e i 12 avventori. I militari li hanno sorpresi all’interno in violazione delle norme anti covid.

L’intervento dei Carabinieri, infatti, ha interrotto l’assembramento in violazione alla limitazione delle attività dei servizi di ristorazione. I dodici avventori sono stati sanzionati per non aver mantenuto la distanza di sicurezza.





Dopo le formalità di rito, quindi, i militari hanno comminato sanzioni amministrative per un importo di 400 euro, a carico del proprietario del locale, e di complessivi 5.200 euro nei confronti dei dodici avventori presenti.