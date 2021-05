Sostegni bis, le misure previste: scheda riassuntiva

Decreto Sostegni bis, scheda a cura di Simona Grassi (studio Rizzo). E’ stato approvato ieri, 20 maggio, ma non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Contiene misure urgenti per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali. I fondi stanziati sono pari a 40 miliardi di euro.

L’intervento più incisivo è destinato alle imprese con una conferma e revisione del precedente fondo perduto e l’introduzione di un nuovo contributo. Nello specifico si individuano tre circostanze:





– Coloro che hanno ricevuto il contributo del primo decreto sostegni, D.L. 41/2021, riceveranno la stessa somma senza inoltrare alcuna richiesta;

– Coloro che hanno subito un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% confrontando i periodi 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 possono presentare richiesta di contributo che sarà determinato sulla base di nuove aliquote ( dal 90 % al 30% ) applicate al calo di fatturato. Se a presentare la domanda è un’ impresa che aveva già ricevuto il contributo del decreto sostegni questa potrà ricevere anche la differenza in aumento calcolata con i nuovi parametri.

Esempio: un’impresa ha ricevuto con decreto sostegni un contributo di 1.500 euro sulla base del calo di fatturato tra anno 2020 e anno 2019. Riceverà, con decreto sostegni bis, la stessa somma senza inoltrare richiesta. Qualora, calcolando il calo del fatturato tra i periodi 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, emergesse un contributo spettante pari a euro 2.000, l’impresa potrebbe presentare richiesta ricevendo il conguaglio di euro 500.

– Coloro che hanno subito un calo del risultato economico d’esercizio 2020 rispetto al 2019 potranno richiedere un contributo a fondo perduto la cui percentuale sarà determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 sarà inviata entro il 10 settembre 2021.

Altre misure previste dal Decreto Sostegni Bis

Credito d’ imposta pari al 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale versati per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 ( in presidenza di perdite di fatturato); Sospensione della notifica delle cartelle esattoriali fino al 30.06.2021; Conferma dell’ indennità per i lavoratori stagionali del turismo e i collaboratori sportivi che ne avevano già beneficiato con il decreto Sostegni. E ancora misure per l’ accesso al credito delle imprese, fondi per gli operatori del turismo, esenzione tari e altro ancora. (molte delle misure presenti nella bozza del decreto necessitano di apposito decreto e non sono attuabili nell’immediato).