Spacciavano droga, arrestati madre e figlio

Due insospettabili avevano messo in piedi un’attività di spaccio al piano terra di una palazzina nel centro di Sava. Protagonisti sono una donna di 47 anni e suo figlio di 25. Quest’ultimo aveva il compito di preparare le dosi; la madre, invece, si occupava della cessione dello stupefacente ai clienti.

Dopo aver monitorato i movimenti dei due ed aver appurato che la donna, metodicamente, incontrava i clienti davanti al cancelletto dell’abitazione, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno deciso

di intervenire bloccando la donna ed entrando in casa.





Secondo quanto riferisce la Questura di Taranto nel resoconto inviato alla stampa, il giovane era in casa intento a confezionare le dosi. “Sul tavolo, tanti piccoli dischi di cellophane già riempiti di cocaina che il 25enne

prelevava da un busta più grande che ne conteneva circa 40 grammi. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno anche trovato undici dosi di hashish e circa 50 grammi della stessa sostanza ancora in pezzi, e quasi 2000 euro in contanti.

Al termine dell’operazione madre e figlio sono stati arrestati. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere, per la donna invece sono stati disposti gli arresti domiciliari. Le sostanze stupefacenti e il denaro recuperato in casa sono stati sequestrati.