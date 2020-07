Start, proteste social sulla procedura della Regione: istituito un servizio assistenza

L’autenticazione (?) di documenti essenziali, come ad esempio l’attestazione della propria partita Iva e la dichiarazione dei redditi utile alla denuncia fiscale (si parla di copia conforme…).

E poi la marca da bollo da 16 euro, la firma digitale… Al di là dei costi, si tratta comunque di capire come e cosa fare per bene. Tutte necessità che la procedura dalla Regione Puglia mette in fila e sule quali, da ieri sera, soprattutto sui social, sulle bacheche di professionisti e autonomi interessati alla misura di sostegno (2000 euro a fondo perduto), ci si interroga in relazione alla loro faraginosità.





La regione ha istituito un servizio assistenza: Maggiori info, infatti, possono essere richieste al Numero Verde 800990064, attivo da oggi 16 luglio (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).

Non è chiaro infatti se sia sufficiente scaricare i documenti dal proprio cassetto fiscale o meno, anche perchè è difficile immaginare che oggi, al tempo delle misure anticovid, ci si possa recare in massa nelle sedi delle Agenzia delle Entrate per ritirare ciò che occorre (il cassetto fiscale telematico esiste apposta!). Senza dimenticare la firma digitale. Non tutti ne sono provvisti e ottenerla può anche richiedere l’accesso fisico alla Camera di Commercio (previo appuntamento) o comunque la procedura telematica con i tempi che questa prevede. Insomma, dalla Regione Puglia ci si attende un repentino snellimento della procedura allo scopo di agevolare gli aventi diritto. Quantomeno sarebbero opportuni dei chiarimenti a stretto giro per consentire a migliaia di utenti di presentare l’istanza senza alcun dubbio di sorta, quei dubbi che poi alla fine… inficiano il buon esito della stessa (tanto per restare nel gergo caro agli Uffici).