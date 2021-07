Stasera a Ginosa Magna Grecia Awards & Fest 2021

Proseguono gli appuntamenti del Magna Grecia Awards & Fest 2021. Dopo Giovanni Caccamo e Michele Placido, eventoinserito nel cartellone estivo del Comune di Ginosa “Cultura e Paesaggio’’ e in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Stasera a Ginosa, in piazza Marconi. Stasera saranno tre gli ospiti per le rubriche fisse di questa rassegna. A partire dalle 20,30, per la rubrica “Pagine’’, ci sarà la presentazione del libro NORMAL ENGLISH della giovane autrice NORMA CERLETTI.





A seguire, per la rubrica “Mi ti racconto’’, uno spazio riservato alla narrazione di storie ed esperienze di vita di tanti personaggi illustri, ci sarà PEPPE VESSICCHIO. Nell’ambito di questa rubrica, il noto musicista e direttore d’orchestra racconterà storie, esperienze, aneddoti della sua vita e della sua carriera.

E, ancora, per la rubrica “Pagine’’, il duo comico più famoso del web formato da Claudio Colica, classe 1988, e Fabrizio Colica, classe 1991, creatori del progetto Le Coliche, presenteranno il libro “COME IL MAL DI PANCIA – LA STORIA VERA DI DUE FRATELLI PER SBAGLIO’’.