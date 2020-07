Stasera note da Oscar all’ora del tramonto

“Note da Oscar”, doppio appuntamento stasera con i Concerti al Tramonto del Magna Grecia Festival.

Alle 19.45 e alle 21.15, sul Molo Sant’Eligio di Taranto, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Giuseppe Salatino eseguirà alcune le più belle colonne sonore premiate dall’Oscar. Omaggi musicali, dunque, per Morricone e Bacalov (a lungo direttore principale dell’OMG), Bernstein, Zimmer..





“Note da Oscar” è il quinto dei dieci eventi in programma nella rassegna realizzata dall’ICO Magna Grecia, direzione artistica del maestro Piero Romano, con il Comune di Taranto. Stasera, inoltre, una chicca all’interno del programma: l’esecuzione di “Sentimental”, brano scritto dal maestro Leonardo Presicci dell’Orchestra della Magna Grecia, con arrangiamento per clarinetto e archi. Gli spettacoli della rassegna hanno luogo nell’Arena della Villa Peripato e in lidi cittadini (Lamarée, Molo Sant’Eligio e Yachting Club). Il pubblico ammesso agli spettacoli, all’ingresso dovrà consegnare il modulo di autocertificazione Covid-19 debitamente compilato (scaricabile dal sito www.orchestramagnagrecia.it).

I prossimi appuntamenti

Venerdì 24 luglio, “Pizzica, che musica!”, Lamarée Lido (spettacolo unico, ore 20.00), Mario Incudine chitarra e voce, direttore Valter Sivilotti (ingresso 5euro); domenica 26 luglio, “Astor Piazzolla”, Molo Sant’Eligio (19.45 e 21.15), direttore Nicola Colafelice (ingresso con invito); mercoledì 29 luglio, Arena Villa Peripato (21.00): “Attenti a Lucio”, Lorenzo Campani voce, Renzo Rubino voce e piano, Raffaele Casarano sax, direttore Giacomo Desiante (ingresso 5euro); mercoledì 5 agosto, Arena Villa Peripato (21.00): “I love musical”, Graziano Galatone, voce, Simona Galeandro voce, direttore Maurizio Lomartire (ingresso 5euro); sabato 8 agosto, Arena Villa Peripato (21.00): “Bacarach Forever”, Karima voce, direttore Domenico Riina (ingresso 5euro).