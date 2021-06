Stornaiolo: Taranto, città straordinaria. Andavo a fare il bagno a “Jamaica”

“Quando ero ragazzo avevo un fidanzata a Taranto ed ho visto posti bellissimi. Andavamo a fare il bagno a Jamaica. Ora ho saputo che in Jamaica, quando vanno in spiaggia dicono: andiamo a Taranto”. Non perde la vis comica Antonio Stornaiolo, volto noto e amato della tv e dello spettacolo.

Questa mattina ha presentato il Bilancio Sociale 2020 della Bcc San Marzano, durante un’iniziativa svoltasi al Circolo Ufficiali della MM. Prima dell’avvio dei lavori l’attore si è intrattenuto con i giornalisti, confessando di essere affascinato da Taranto. Ecco l’intervista.