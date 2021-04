Strisce blu e rimozione notturna, a Taranto ordinanze prorogate

Pulizia notturna e strisce blu, ordinanze prorogate (info utili legate all’emergenza Covid).



Prorogata fino al prossimo 21 aprile a Taranto l’ordinanza comunale che consente di parcheggiare gratuitamente sulle “strisce blu” presenti su tutto il territorio comunale.







È stata prorogata fino al 30 aprile, invece, la sospensione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle zone interessate dalla pulizia notturna delle strade.



Nei parcheggi recintati di via Icco, via Campania, via Oberdan, via Principe Amedeo (ex Mercato Coperto), via Leonida (ex Artiglieria) e via Pacoret de Saint-Bon la sosta resta a pagamento.



Per quanto riguarda le attività di pulizia notturna delle strade, verranno comunque effettuate con modalità differenti.