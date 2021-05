Supercoppa volley, c’è la diretta RaiSport dal PalaMazzola

Domani sera l’ultimo atto di una straordinaria stagione agonistica: al PalaMazzola (20.30) Prisma Taranto ospiterà l’Agnelli Tipiesse Bergamo per la prima edizione della Del Monte Supercoppa di A2.

Ci sarà la diretta RaiSport. Si affronteranno la squadra ionica – neopromossa in Superlega – e quella lombarda che ha già conquistato la Del Monte Coppa Italia A2/A3 sconfiggendo in finale la Delta Volley Porto Viro. Dopo aver ottenuto la promozione poco più di una settimana fa nelle finali contro Brescia, dunque, la Prisma Taranto cercherà di aggiungere il secondo trofeo stagionale in bacheca.





I bergamaschi, dal canto loro, dopo aver dominato la regular season, hanno subìto l’eliminazione nei quarti contro la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia, poi sconfitta da Taranto in finale. La squadra di coach Graziosi viene da uno stop di oltre cinque settimane.

PRECEDENTI. Nella gara d’andata della regular season, disputatasi lo scorso dicembre, la squadra di coach Graziosi si impose per 3-1; al ritorno, al PalaMazzola, i rossoblù ebbero la meglio per 3-0.