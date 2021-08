SuperLega, la Prisma Taranto si presenta alla città

Elisabetta Zelatore, Tonio Bongiovanni, Vincenzo Di Pinto, la squadra costruita per affrontare la massima serie, la dirigenza, gli sponsor, autorità politiche e tanti altri, poco fa, alla prima della Prisma Taranto, un breve incontro informale che ha fatto da preludio all’avvio dei lavori altetici e tecnico-tattici sul parquet.

Dopo la cavalcata vincente in A2, i rossoblu puntano diritti alla permanenza in SuperLega anche se, per dirla con Tonio Bongiovanni… “di doman non c’è certezza, ogni cosa può succedere…”.





Insomma, un campionato da seguire e da vivere al PalaMazzola, considerando anche l’ottimo livello tecnico della serie A1 italiana (oggi Superlega).

galleria fotografica di Aurelio Castellaneta