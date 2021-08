Swing and the Gang, il 16 agosto a Manduria

Per Manduria Estate, Andrea Favatano Trio: “Swing and the Gang”, lunedì 16 agosto, ore 21.30, piazzetta degli Imperiali (nel centro storico presso “Bar dell’angolo” e ristorante “I Mercanti”), accesso gratuito nel rispetto delle norme anti

Covid. Info: 380.1798938.

Il trio, composto da Andrea Favatano (chitarra), Giampaolo Laurentaci (contrabbasso) e Antonio Ninni (batteria), propone unrepertorio che spazia dai classici di Broadway e della canzone americana ai brani strumentali del Jazz, dalle melodie della Bossa Nova a quelle della canzone europea, in un concerto coinvolgente e reso unico dall’ottimo swing dei musicisti.





Il programma completo di Manduria Estate è consultabile sulla pagina facebook “Manduria Cultura ed Eventi” o su www.popularia.it Staff Popularia 368.7305100 www.popularia.it