Talsano, ecco il nuovo “Renzino Paradiso”

“L’intervento effettuato da Lidl Italia, grazie a un uso intelligente delle compensazioni degli oneri di urbanizzazione, ha riguardato la posa del manto in erba sintetica, la realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e una generale sistemazione delle aree esterne”. Così dal Comune di Taranto spiegano l’opera di riqualificazione del campo sportivo di Talsano, il “Renzino Paradiso”.

Stamattina c’è stato il taglio del nastro del sindaco Melucci. L’impianto che tornerà a ospitare gare e allenamenti, compatibilmente con le norme anti-covid, “divenendo anche un riferimento urbanistico per l’intero quartiere attraverso la più complessiva rigenerazione dell’area che ha coinvolto anche soggetti privati. «Questo impianto – ha detto sindaco – dimostra come un’oculata programmazione e il dialogo con gli investitori privati siano azioni capaci di attivare occasioni di sviluppo e rigenerazione. Grazie alla collaborazione con Lidl Italia, che nel quartiere ha effettuato un importante investimento, abbiamo trasformato questa struttura che tornerà a riempirsi di giovani e sportivi, in attesa di svolgere le sue funzioni nella rete impiantistica dei XX Giochi del Mediterraneo del 2026: una prospettiva che ci entusiasma, perché simbolo della ripartenza che tutti aspettiamo».