Taranto, 2 nuovi hub vaccinali. Al via la campagna per le classi 1942/1943

Due nuovi hub vaccinali hanno preso avvio questa mattina a Taranto. Il primo presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare di Taranto (ex Saram).

Il presidio vaccinale è stato allestito grazie al contributo del N.S.P. – A. (Nato Support and Procurement Agency) Southern Operational Centre.





Il secondo hub è stato realizzato nella palestra della scuola “Renato Moro”. Si tratta del secondo centro realizzato dall’Amministrazione comunale, dopo quello del PalaRicciardi.

Intanto, prosegue la campagna vaccinale. Stamattina anche nella ASL Taranto ha avuto inizio la campagna di vaccinazione delle persone nate dal 1942.

Secondo il resoconto inviato dall’Azienda sanitaria “in mattinata negli hub della provincia, sono state vaccinate 750 persone classe 1942 e 1943, così suddivise: 330 persone presso la struttura installata alla Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare a Taranto, 180 a Ginosa e 240 a Manduria.

Le vaccinazioni delle persone nate nel 1942 e 1943 e non in condizioni di fragilità sono ancora in corso a Taranto presso l’istituto scolastico Moro e a Grottaglie, Martina Franca e Massafra.

Continuano anche le vaccinazioni degli over 80: stamattina al Palaricciardi sono state somministrate 245 seconde dosi ad altrettanti over80 deambulanti.

Vengono vaccinati ancora over80 e pazienti fragili, grazie alle attività domiciliari e ambulatoriali dei medici di medicina generale.

Il numero totale delle vaccinazioni effettuate finora nella provincia di Taranto è pari a circa 106mila unità, di cui 32mila hanno già ricevuto prima e seconda dose e poco più di 14mila solo la prima dose.

Il totale delle persone vulnerabili per patologia, che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino supera la 3.800 unità, mentre 58 hanno già ricevuto anche la seconda dose”.