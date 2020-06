Taranto, 2 rapine nella stessa serata. Arrestato 21enne, denunciato un minore

Nella stessa serata aveva messo a segno due rapine a Taranto, ma è finito nella rete dei carabinieri. Manette ai polsi per un 21enne tarantino, già noto alle forze dell’ordine. Denuncia a piede libero invece per un minore accusato di concorso nella prima delle due rapine.

I colpi sono avvenuti entrambi la sera di lunedì scorso. La prima al bar “Kaos” in via Di Palma, l’altra in un negozio di abbigliamento in via Basta. Il primo ha fruttato circa 300 euro, il secondo 50 euro.





I carabinieri hanno visionato i filmati di numerosi sistemi di videosorveglianza ed hanno acquisito testimonianze di avventori ed esercenti. Questi elementi hanno consentito di restringere la cerchia dei sospettati e poi di rinvenire nelle abitazioni dei due giovani gli indumenti probabilmente utilizzati durante le rapine e una parte della refurtiva, che è stata restituita ai titolari delle attività. “Condotti in caserma – spiegano i carabinieri in una nota inviata alla stampa – per una più compiuta identificazione, i due soggetti hanno ammesso le proprie responsabilità avvalorando le ipotesi investigative. L’arrestato e’ stato tradotto presso la locale Casa Circondariale”.