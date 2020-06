Taranto, 200 lavoratori di Teleperformance passeranno a Covisian

Cambiamenti in arrivo nel settore dei call center. L’appalto relativo al Front Office di Servizio Elettrico Nazionale, attualmente affidato a Teleperfomance, è stato assegnato alla multinazionale Covisian SpA. Dall’ 1 luglio Covisian dovrà assumere i circa 200 lavoratori attualmente impiegati nell’attività alle dipendenze di Teleperfomance. Ciò in virtù della clausola sociale contenuta nel contratto nazionale di settore.

Sulla vicenda interviene Giuseppe Maniglia, coordinatore del settore Tlc di Usb Taranto. “A meno di 15 giorni dall’avvio delle attività – scrive in una nota stampa – la multinazionale Covisian rompe il silenzio, ma dimentica di convocare i rappresentanti sindacali eletti dai lavoratori coinvolti nella clausola sociale”. Il sindacalista ricorda che “si tratta di una trattativa impegnativa e non scontata in cui il protagonismo dei rappresentanti sindacali è fondamentale per preservare le condizioni contrattuali già acquisite, in termini di reddito e tutele dei lavoratori”.





Ma cosa è successo in sostanza? Lo spiega Francesco Marchese, dirigente di Usb Taranto. “Covisian non ha dato alcun segnale fino a pochi giorni fa – scrive nella stessa nota stampa – quando ha convocato per il prossimo 16 giugno, solo alcune organizzazioni sindacali, dimenticando di coinvolgere nelle trattative i rappresentanti sindacali democraticamente eletti proprio da quei lavoratori che intende assumere”.

“Non abbiamo intenzione di stare a guardare – aggiunge Marchese – e correre il rischio di vedere peggiorare le condizioni di lavoro di centinaia di donne e uomini. Per questo abbiamo richiesto al Ministero del Lavoro di verificare la correttezza dell’operato di Covisian nell’ambito della procedura di clausola sociale in corso e non esiteremo ad organizzare la protesta dei lavoratori per il giusto riconoscimento del ruolo dei rappresentanti da loro eletti”.