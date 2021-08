Taranto, 8 mila under 18 hanno già effettuato due vaccinazioni

Aggiornamento dell’Asl di Taranto sulla campagna vaccinale anti covid. “Ieri sono state somministrate – spiega una nota stampa – oltre 1.400 dosi di vaccino negli hub provinciali, così distribuite: a Taranto 591 presso l’Arsenale, 467 a Martina Franca e 431 presso l’hub di Manduria.

Nella provincia di Taranto, risultano già vaccinati con la prima dose quasi il 40% dei ragazzi dai 12 ai 19 anni. Su un target di circa 45mila persone, sono poco più di 17mila quelli già vaccinati almeno con la prima dose e quasi 8mila (circa 17%) quelli che hanno completato la vaccinazione. Ci sono poi 7mila ragazzi già in possesso della prenotazione per la prima dose.





Dunque, in linea con le disposizioni regionali per la campagna vaccinale dei ragazzi 12-18 anni in vista dell’avvio dell’anno scolastico, ASL Taranto ha oggi lanciato due Open Day in modalità drive through, programmati per il 20 e il 27 agosto presso l’hub di Porte dello Jonio, dalle 18 alle 24, ad accesso libero. Per i nati dal 2003 al 2009 che non aderiscono agli eventi open day, ASL Taranto ha riservato 15mila sedute vaccinali di prima dose nella settimana dal 23 al 27 agosto, già prenotabili tramite i canali usuali”.