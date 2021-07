Taranto, a luglio via Cavour diventa la strada della musica

“Musicavour” è una rassegna di musica indipendente e underground che si svolgerà durante il mese di luglio 2021 sul tratto di Via Cavour a Taranto (tra Via Anfiteatro e Via D’Aquino). Quest’area nell’ultimo periodo ha visto il consolidarsi di attività commerciali e la nascita di tante altre nuove.

“Proprio da un progetto di intenti comuni – spiega una nota stampa giunta alla nostra redazione – nasce questa rassegna: The Yellow Umbrella, Tabir, Alhambra, Rolleria, Panificio D’Aquino (tutte attività commerciali presenti sulla via) hanno deciso di riunirsi e progettare una rassegna musicale volta alla promozione della via stessa. Via Cavour si presta per la sua struttura e la sua conformazione ad essere valorizzata divenendo punto focale e fulcro di un

nuovo modo di intrattenimento e somministrazione di food & beverage”.





I club hanno deciso di affidare la produzione e la direzione artistica all’Associazione XO la factory con sede in Taranto che negli ultimi quattro anni ha attivato diversi percorsi e progetti di produzione discografica, eventi e promozione musicale su tutto il territorio nazionale. XO la factory ha poi stretto una collaborazione sinergica con l’APS Taranto Jazz Festival per la produzione di questa rassegna.

“Il Comune di Taranto – prosegue la nota stampa – ha da subito intercettato l’importanza e l’originalità della proposta accordando il patrocinio morale. Via Cavour diventa palcoscenico naturale di un festival di strada: per questo per ogni appuntamento, ad esclusione di quello finale del 20 luglio, si attiveranno 3 postazioni live in cui si alterneranno le

esibizioni di diverse band ed artisti con set live di 30 minuti ciascuno. Il 20 luglio invece la via sarà teatro di una performance di una banda di strada che, tramite una parata, la attraverserà coinvolgendo tutte le attività commerciali”. Questo il programma dettagliato di Musicavour.

3 LUGLIO:

Walter Celi

Artista barese di fama nazionale, già vincitore del celebre festival Arezzo Wave Italia 2018 e premiato come best performer dall’Associazione KeepOn live (unica associazione di categoria dei migliori live club e festival italiani) nel 2019. All’attivo più di 100 date di tour con l’ultimo suo album tra cui importanti festival nazionali come il concerto del Primo Maggio di Roma nel 2019.

Braglei

Cantautore di stampo folk-blues brindisino già leader e voce dei Lenula una delle più importanti band underground italiane. Alle spalle diversi tour in tutta Italia.

Moinè

Talentuosa artista tarantina dedita ad una proposta fresca ed originale che parte dal pop e dalla forma canzone per abbracciare le sonorità più electro pop. Ha collaborato con Ego Music di Milano ed è attualmente una delle proposte più interessanti della regione.

9 LUGLIO

Duo sperimentale Carrino Galeone

Duo tarantino formato da Bruno Galeone all’accordion e Simone Carrino a tambourine e percussioni. Propone un viaggio attraverso sonorità fortemente contaminate per un live innovativo ed emozionale. AfroterreanDuo Progetto di Claudio Prima e Giovanni Martella che parte dalla ricerca di nuove sonorità in altri luoghi del pianeta con una voglia di esplorare infinita, grande solo quanto il loro spirito di appartenenza ad una terra che da sempre consente e favorisce l’incontro culturale tra diversi mondi.

Elettro Mascarimirì live&dj set

Frutto di una ricerca sonora di Claudio “Cavallo“ Giagnotti basata su dei ritmi mediterranei sapientemente uniti ai suoni moderni per creare un album dal respiro internazionale, con la capacità di far ballare il pubblico in ogni angolo del mondo. Al loro attivo hanno ben 13 album, di cui 6 in studio e 16 compilation. Il loro successo si è spinto oltre l’Italia: Australia, Tunisia, Francia, Spagna, Svizzera, Belgio e Germania sono state le loro principali mete che hanno contribuito al loro successo.

16 LUGLIO

Past e Fasul

I Past & Fasul – Italian Swing uniscono nel proprio stile la tradizione musicale popolare della nostra penisola con sonorità provenienti dall’universo jazz and swing. Il risultato è un perfetto mix di swing, gipsy, jazz and folk The Malted Blues duo

Ripercorrono un viaggio nel blues storico del Mississipi, ispirandosi ad artisti come Robert Johnson, Muddy Waters, Son House, Elmore James, Eric Clapton e tanti altri.

Sebastiano Lillo

Affascinato dalla roots music americana, in particolar modo dal blues, è alla continua ricerca delle possibilità espressive del suo strumento, sviluppa un personale linguaggio caratterizzato dal fingerstyle e dall’utilizzo dello slide. Il suo sound, riconoscibile e contaminato, spazia dal delta & country blues ad uno stile più moderno intriso di jazz, gospel e world music.

20 LUGLIO

Euroband La Murgia’s Street Band

La EuroBand è una formazione musicale che nasce ad Altamura nel 2002, ed è composta da un gruppo di musicisti che ha deciso di diversificare il modo di fare banda i propri contenuti e le proprie esibizioni nel 2011, con un repertorio di grande impatto sonoro e visivo. La matrice di ispirazione è quella delle Street Band di New Orleans ma il repertorio varia tra musiche pop, funky, jazz, anni 70-80 e colonne sonore; ritmi e sonorità differenti tra loro si mescolano e si fondono creando armonie che si arricchiscono dell’ improvvisazione musicale e da coreografie originali.

Tutti gli appuntamenti in programma, per ottemperare alla normativa vigente in merito alla realizzazione di spettacoli all’aperto ed i relativi protocolli anti contagio, prevederanno il distanziamento del pubblico con obbligo di non assembramento e che potrà assistere agli spettacoli previa prenotazione dei posti a sedere all’esterno dei locali coinvolti nell’iniziativa. I musicisti saranno a loro volta distanziati dal pubblico così come previsto dalle linee guida regionali e nazionali in merito all’organizzazione di spettacoli di musica dal vivo.