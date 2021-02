Taranto, a “Sipario, si legge” l’astrologo che spopola sul Web

Nuovo appuntamento con “Sipario si legge”. Ospite della rassegna in streaming è Simon & The Stars, all’anagrafe Simone Morandi, con il suo ultimo libro “L’Oroscopo 2021. Il giro dell’anno in 12 segni” (Mondadori), scritto in collaborazione con Claudio Roe.

Più di 300mila follower sui social dove ormai le sue dirette per scoprire cosa dicono gli astri sono diventate un appuntamento atteso e super affollato. Un passato da avvocato abbandonato per seguire la più grande passione per le stelle.





Dal palco del Teatro Fusco in streaming, venerdì 12 febbraio alle 19,30, si parlerà di cosa porterà il nuovo anno. L’Oroscopo 2021. Il giro dell’anno in 12 segni è il quarto libro scritto da Simon & the Stars.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Taranto e sarà moderato da Annamaria Rosato, giornalista di Telenorba. Interverranno anche l’assessore alla cultura Fabiano Marti e per Mondadori Bookstore di via De Cesare Serena Mellone.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito del Teatro Fusco e sui canali social di Mondadori Bookstore, Libreria Ubik, Libreria Casa del Libro Cav. A. Mandese, Libreria Ciurma, Libreria Dickens.