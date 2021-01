Taranto, abbandono rifiuti ingombranti. Cattiva abitudine difficile da debellare

L’abbandono di rifiuti ingombranti a Taranto è una cattiva abitudine difficile da debellare. Anche oggi, giornata dell’Epifania, gli operatori di Kyma Ambiente (Amiu) hanno lavorato per ripulire la città dall’azione di sporcaccioni e incivili.

Gli addetti questa mattina hanno ripulito via Paisiello in Città Vecchia per rimuovere diversi rifiuti ingombranti, e non solo, abbandonati nella zona (nonostante le fototrappole installate).





Al quartiere Paolo VI, in via XXV aprile, Kyma Ambiente ha rimosso, invece, un divano e alcune sedie posizionate sotto la pensilina di una fermata bus. Altri interventi hanno avuto luogo in via Nenni e poi a Lama, in via Lucci Marini.

In via Consiglio, angolo via Speziale, è stato, inoltre, effettuato un intervento di rassetto. In questo caso, oltre al mezzo di supporto per la raccolta degli ingombranti è stato utilizzato un ragno meccanico.

Venti i dipendenti in azione, suddivisi in più squadre. Kyma Ambiente ricorda che il servizio di ritiro degli ingombranti direttamente a casa è gratuito. Basta chiamare il numero verde 800 013 739 per prenotare.

“Gli incivili non avranno tregua”, ha commentato il presidente Giampiero Mancarelli che ha poi ringraziato il personale al lavoro oggi.