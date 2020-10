Taranto, abbandono rifiuti: videotrappole in azione anche davanti a S. Cataldo

L’attività di controllo della Polizia Locale di Taranto, attraverso gli impianti di videosorveglianza e delle fototrappole, sta portando gli auspicati risultati nel contrasto all’abbandono selvaggio di rifiuti e ingombranti in città.

“Dopo gli episodi delle Colonne Doriche e del centro ittico – spiega Kyma Ambiente Amiu in una nota stampa – per cui si sta procedendo con provvedimenti sanzionatori grazie all’identificazione delle persone coinvolte, l’altro ieri l’occhio elettronico ha pizzicato altri incivili intenti ad abbandonare un materasso e alcuni pezzi di mobilia davanti al Duomo in Città Vecchia. Un vero e proprio sfregio, considerando l’importanza del luogo e l’orario in cui tutto è accaduto, con le porte della Cattedrale ancora aperte e la presenza di testimoni”.





“Non consentiremo più – ha dichiarato il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli – che questi gravi episodi si ripetano. Insieme alla Polizia Locale, al sindaco Rinaldo Melucci e all’assessore Paolo Castronovi stiamo predisponendo un piano per contrastare questi fenomeni, anche con l’ausilio di fototrappole: d’ora in avanti sarà tolleranza zero e multe”.