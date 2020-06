Taranto, ad agosto torna il Cinzella Festival

Torna il Cinzella Festival. Fugati i dubbi: l’edizione 2020 si farà. Verrà presentata il prossimo 26 giugno nel corso di una conferenza stampa a bordo delle imbarcazioni della Jonian Dolphin Conservation.

La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale “AFO 6” e per il terzo anno consecutivo è inserita nella rete dei Festival dell’Apulia Film Commission. Il Cinzella, oltre ad essere un noto ed apprezzato festival rock, è anche un appuntamento dedicato al cinema e alla fotografia lungo il filo conduttore della musica.





A febbraio gli organizzatori avevano già annunciato il primo nome chiamato a comporre il parterre della quarta edizione del festival: Mark Lanegan, già cantante e leader degli Screaming Trees, ora solista di successo. La sua esibizione era prevista per la serata del 16 agosto, ma a seguito della pandemia l’appuntamento è stato annullato. Il direttore artistico del festival è l’attore Michele Riondino. Anche quest’anno il Cinzella si terrà alle Cave di Fantiano di Grottaglie nella settimana centrale di agosto.

Negli anni il Cinzella Festival è cresciuto in termini di notorietà e di importanza nel panorama italiano ed europeo. Lo scorso anno gli organizzatori composero una line up di grande spessore: Franz Ferdinand, Afterhours, Battles, Marlene Kuntz, White Lies. Quest’anno gli sforzi si moltiplicheranno per assicurare spettacolo, qualità, divertimento nonostante le limitazioni e le incertezze derivanti dall’epidemia di covid-19. Dalle ore 19 di venerdì prossimo, sulla pagina Facebook del Festival andrà in onda la diretta video dell’evento inserita nel format “Mi manda Cinzella” ideato dall’Associazione AFO6.