Taranto, altri 16 indagati per il blitz in via Plinio

Si chiude il cerchio sul sodalizio criminale al centro dell’operazione “Beni Stabili” condotta dalla Squadra Mobile di Taranto. La polizia dà notizia che sono stati notificati i provvedimenti di avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di altri 16 indagati.

Le accuse sono, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata al gioco e alle scommesse illegali.

In particolare, i provvedimenti hanno riguardato i vari pusher che, nel sodalizio avente sede in via Plinio, avevano trovato una sicura fonte di approvvigionamento di sostanze stupefacenti nonché gli affiliati alla compagine criminale martinese, che operava nel settore dei giochi e delle scommesse illecite.





Contestate, inoltre, anche le condotte relative alla detenzione illecita di armi e munizioni di cui il sodalizio disponeva per esercitare la propria egemonia sul territorio.