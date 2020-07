Taranto, apertura notturna del Ponte Girevole

La Marina Militare comunica una nuova apertura del Ponte Girevole di Taranto. I due bracci metallici si apriranno mercoledì 29 luglio 2020 dalle ore 00.20 fino a termine esigenza, per consentire il transito in ingresso in Mar Piccolo di Nave Libra.

L’apertura notturna con il transito di una nave è un evento altamente spettacolare e, piuttosto raro da quando è in funzione la Base Navale Mar Grande. Per l’eventuale passaggio in emergenza di ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco o autopattuglie – fa sapere la Marina Militare – il ponte potrà essere richiuso con un preavviso di almeno 30 minuti.