Apertura straordinaria del Ponte Girevole di Taranto. Lo comunica la Marina Militare. Venerdì 10 luglio, il ponte sarà aperto, in via straordinaria, dalle ore 14.45 fino al termine dell’esigenza.

L’apertura del Ponte Girevole servirà, infatti, per consentire l’ingresso di Nave Carabiniere e Nave Saturno. Per l’eventuale passaggio in emergenza di ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco o autopattuglie, il ponte potrà essere richiuso con un preavviso di almeno 30 minuti.