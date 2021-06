Taranto, apertura straordinaria ponte girevole e variazioni bus

(Info utili – fonte Comune Taranto). ‘Venerdì 4 giugno è prevista, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, un’apertura straordinaria del Ponte Girevole per consentire il defilamento delle imbarcazioni della competizione “SailGP”; pertanto i servizi di trasporto urbano degli autobus di Kyma Mobilità si muoveranno, in tale arco orario, lungo la direttrice per il Ponte di Punta Penna; i percorsi delle linee subiranno variazioni che possono essere lette in dettaglio nella sezione “news” del sito aziendale www.amat.taranto.it o dell’app Kyma Amat.

Inoltre, in relazione al divieto di sosta previsto in numerose vie del Borgo – dalle ore 4.00 di sabato 5 giugno alle ore 24.00 di domenica 6 giugno – sempre per la manifestazione SailGP, si comunica che gli utenti in possesso di un permesso – gratuito o a pagamento – per la sosta nei parcheggi con le strisce blu gestiti da Kyma Mobilità nelle cosiddette Zona A e Zona B, nella giornata di sabato 5 giugno potranno parcheggiare senza rispettare i loro limiti di Zona, ovvero in tutta nella zona compresa tra il Ponte Girevole e Via Nitti, oltre la quale inizia la Zona C. Si intende che gli utenti dovranno comunque rispettare i divieti di sosta per” SailGP”.





Variazioni percorsi autobus Kyma Mobilità per apertura Ponte girevole 4 giugno 2021

Linea 1/2 (direzione TAMBURI): da via Cugini svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, uscita Croce, Stazione FF.S., via Galeso, P.za Gesù Divin Lavoratore.

Linea 1/2 (direzione CONSIGLIO): da Stazione FF.S. imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida(effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Speziale, via Consiglio.

Linea 3 (direzione TAMBURI): da via Oberdan svolta a dx per via Minniti, a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, uscita Croce, Stazione FF.S., via Orsini, P.za Gesù Divin Lavoratore.

Linea 3 (direzione CONSIGLIO): via Orsini, Stazione FF.S., imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Oberdan, via Dante, via Atenisio, via Consiglio.

Linea 6 (direzione PORTO MERCANTILE): arrivata a via Margherita termina la corsa attestandosi alla fermata di linea 5.

Linea 6 (direzione LAGO DI NEMI): inizia la corsa sul percorso previsto posticipando di 10’ l’orario di partenza.

Linea 8 (direzione PORTO MERCANTILE): da via Minniti svolta a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, uscita Croce, Cavalcavia, Stazione FF.S., Porto Mercantile.

Linea 8 (direzione SALINELLA): da Stazione FF.S., imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida(effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), via Japigia, C.so Italia, Salinella.

Linee 20 e 28 / 21 e 27 (direzione PORTO MERCANTILE): da via Margherita si portano sul Lungomare/angolo via Anfiteatro da dove ripartiranno sui rispettivi percorsi inversi posticipando di 10’ l’orario delle partenze.

Linee 20 e 28 / 21 e 27 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida(effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linee 14 e 16 (direzione PORTO MERCANTILE): da via Margherita si portano sul Lungomare/angolo via Anfiteatro da dove ripartono sui rispettivi percorsi inversi posticipando di 10’ l’orario delle partenze.

Linee 14 e 16 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida(effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linee 9 (Buffoluto/P.M.) – 13 (Ilva/P.M.) – 15 (Lido Azzurro/P.M.) – 11 e 17 (Paolo VI/P.M.): dalla Stazione FF.S. proseguono per Ponte di Pietra; P.za Fontana; Ringhiera; P.za Castello; Scesa Vasto; Via Garibaldi; Terminal Porto Mercantile. Tanto al fine di consentire il trasferimento di utenti che, diversamente, da Porto Mercantile/Stazione FF.S. non troverebbero coincidenza con le linee dirette al Borgo’.