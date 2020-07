Taranto, Arcelor Mittal ferma il Treno Nastri 2

Arcelor Mittal ha comunicato alle organizzazioni sindacali la fermata del TNA 2, a partire dalle 15 di oggi fino al prossimo 20 luglio, per riorganizzare la programmazione degli ordini previsti per il reparto.

Ne dà notizia un documento inviato alla stampa dall’esecutivo di fabbrica e dalle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie, ndr) di Fim, Fiom, Uilm. “Ancora una volta – affermano i sindacati – l’azienda mostra tutta la sua indifferenza nei confronti dei lavoratori comunicando la fermata del reparto a poche ore dell’inizio del turno che avrebbero dovuto effettuare gli operatori del reparto treno nastri 2. Un calo di ordini e la riprogrammazione della produzione non può avvenire in così poco tempo. È infatti indispensabile non solo un approfondimento con le organizzazioni sindacali, che non può avvenire tramite comunicazioni telefoniche, ma anche un preavviso di almeno 24 ore per consentire ai lavoratori di poter organizzare la propria vita”.





“Nel frattempo – si legge ancora nel documento – assistiamo a continui slogan propagandistici da parte del ministero dello Sviluppo economico e ad una trattativa segreta tra Governo e la multinazionale che continua con la sua opera di disgregazione sociale nel rapporto con i lavoratori e le istituzioni locali”.