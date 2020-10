Taranto, arriva Conte: programma e obiettivi degli incontri istituzionali

Giuseppe Conte oggi Taranto con con otto ministri per la posa della prima pietra del San Cataldo (ore 10, nuovo ospedale ionico) per l’inaugurazione del Corso di Laurea in Medicina (ore 11, sede ex Banca d’Italia) e per la sottoscrizione di alcuni accordi pevisti nel Contratto Istituzionale di Sviluppo. Nel pomeriggio il presidente del Consiglio incontrerà i sindacati metalmeccanici in Prefettura.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO – Le restrizioni al traffico veicolare nel Borgo di Taranto sono limitate alla fascia oraria 10-12, resta il divito di sosta per l’intera giornata (dalle 6 alle 20).





Oltre a quella di Giuseppe Conte, è annunciata la presenza del ministro della Salute, Roberto Speranza, del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, del ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, del ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, quindi del sottosegretario tarantino alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco, e del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco.