Taranto, atti vandalici su bus Amat. Ferito un autista

Nella serata di sabato si sono verificati due gravi atti vandalici contro autobus di Kyma Mobilità Amat. “Il più grave – spiega l’azienda in una nota stampa – è accaduto nella tarda serata al Quartiere Paolo VI su un autobus della Linea 17, dove è rimasto ferito un nostro autista. Il secondo episodio è avvenuto a Statte, ai danni di un autobus della Linea 4 il cui vetro della porta posteriore è andato in frantumi lasciano miracolosamente illesi autista e passeggeri. I vertici della società partecipata lunedì saranno in procura per denunciare i fatti”.

Sugli episodi interviene Palo Castonovi, ad sessore alle Società partecipate del Comune di Taranto: “esprimo, a nome mio e di tutta l’Amministrazione guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci – afferma in un comunicato – la piena solidarietà agli autisti degli autobus di Kyma Mobilità – Amat oggetto di reiterati atti di vandalismo, e all’azienda rinnovo il sostegno nella sua azione quotidiana per fornire a tutti i cittadini un efficiente servizio di trasporto pubblico. Non ci faremo intimidire, l’Amministrazione comunale continuerà a garantire a tutti i tarantini, anche e soprattutto nelle periferie abbandonate da troppo tempo, attenzione e servizi per una città vivibile nelle cui strade, grazie alla sinergia con le forze dell’ordine, vige la legalità. Torno a ricordare che queste azioni delinquenziali, possono facilmente sfociare in tragedia rovinando irrimediabile la vita delle vittime, ma anche degli aggressori. Non saranno pochi delinquenti incivili a fermarci e per passare dalle parole ai fatti lunedì mattina sarò in procura per denunciare l’accaduto”.