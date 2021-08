Taranto bene a metà, Francavilla cinico e vincente

C’è il Taranto messo bene in campo, che corre e si posiziona, copre adeguatamente i quadranti e sembra in palla… ma vede la porta da troppo lontano.

C’è poi il Taranto che subisce un bel gol (bravo Maiorino a trovare la parabola) non reagisce e dieci minuti dopo sbanda al raddoppio (ancora bravo Maiorino, la difesa farà i compiti riguardando video…).





C’è quindi la Virtus Francavilla, al suo sesto anno consecutivo in C: gruppo di razza che appena ha potuto, ieri sera, ha sigillato il risuultato senza mai correre rischi seri. Cinismo e pragmatismo vincenti.

Non è certo tempo di pagelle dettagliate. E non sarà l’imminente prima di campionato l’occasione per cominciare (Taranto-Turris, domenica 29 agosto-stadio Iacovone ore 20.30). Ma un paio di giudizi possono già azzardarsi: la squadra nella ripresa ha accusato i carichi di lavoro estivo (vale per tutti al 22 agosto…) nel primo tempo a tratti ha saputo distendersi agevolmente (Diaby su tutti, poi calato nella ripresa come gli altri) dovrà oliare i meccanismi negli ultimi 20-25 e ovviamente cementare reparti e sintonie. Insomma, siamo all’inizio del quadrimestre… e occorre ripartire subito dalla prima mezzora di ieri sera a Francavilla.

V.Francavilla – Taranto 2-0 (Maiorino al 54′ e al 65′)

(la foto a corredo dell’articolo ci è stata inviata da Christian Cicala, che ringraziamo)

VIRTUS FRANCAVILLA (352): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno (86’ Delvino), Franco, Prezioso (75’ Mastropietro), Carella (54’ Tchetchoua), Ingrosso; Maiorino (75’ Ventola), Ekuban (87’ Enyan). A disp.: Milli, Cassano, Puntoriere, Feltrin, Gianfreda, Miccoli, Magnavita. All. Taurino

TARANTO (433): Chiorra; Tomassini, Zullo, Benassai, Ferrara (68’ De Maria); Diaby (73’ Bellocq), Marsili, Labriola (67’ Santarpia); Versienti (74’ Ghisleni), Saraniti, Italeng (82’ Civilleri). A disp. Loliva, Granata, Giovinco, Serafino, Mastromonaco, Cannavaro. All. Laterza

Coppa Italia, gli accoppiamenti del secondo turno (15 settembre 2021)

Trento-Seregno

Sudtirol-Giana Erminio

Pro Vercelli-Albinoleffe

Juventus U23-Pro Patria

Cesena-Virtus Entella

Modena-Imolese

Piacenza-Mantova

Padova-Lucchese

Pescara-Grosseto

Teramo-Siena

Avellino-Ancona

Viterbese-Turris

Catanzaro-Catania

Andria-Francavilla