Taranto, bonus bebè per i nuovi nati e adottati

Durante l’ultima seduta di giunta, l’amministrazione comunale di Taranto ha stanziato 300mila euro per la misura contributiva dedicata a nuovi nati e adottati. Si tratta di una misura già contenuta nel pacchetto varato con la delibera quadro 108/2020, contenente le azioni necessarie ad attivare la ripartenza del “Sistema Taranto” dopo l’emergenza sanitaria.

“Sono fondi che erogheremo a favore delle famiglie residenti nel territorio – spiega in una nota stampa l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli – si tratta di un contributo di 300 euro una tantum per le spese legate alle nascite dal 01 gennaio al 31 dicembre 2020. Il beneficio verrà corrisposto alle famiglie residenti nella città di Taranto da almeno 3 anni, che si trovino in condizioni socio-economiche più bisognose, da stabilire attraverso l’indicatore ISEE”.





“Puntiamo al principio della centralità della persona – il commento del sindaco Melucci – che costituisce uno dei cardini dell’ordinamento costituzionale italiano. In questo particolare momento socio-economico le famiglie sopportano le fragilità legate anche all’emergenza sanitaria e noi siamo loro vicini. Questo contributo diventa un vero e proprio augurio per una nuova vita arrivata nella nostra città: i grandi cambiamenti richiedono fatica e pazienza, ma stiamo lavorando per consegnare proprio nelle mani di questi tarantini di domani una città migliore, più accogliente, dove crescere e realizzare i propri sogni”. [Credits: Foto di Pexels da Pixabay]