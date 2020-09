Taranto, bravata al passaggio a livello mentre passa il Frecciarossa

Tre ragazzi protagonisti di una bravata che poteva avere gravi conseguenze. Ad evitare il peggio è stato l’intervento della Polizia ferroviaria di Taranto, allertata da alcune segnalazioni.

Gli agenti sono intervenuti nei pressi del passaggio a livello a Lido Azzurro, lungo la tratta Taranto-Metaponto, oggetto di danneggiamenti. Sul posto i poliziotti hanno notato tre ragazzi in moto che, dopo aver fatto un paio di giri nei paraggi, si sono fermati in prossimità del passaggio a livello chiuso in attesa del transito del Fracciarossa, proveniente da Roma e diretto a Taranto.





“I giovani – spiega il resoconto della Polizia – dopo aver abbandonato le moto in strada, pochi secondi prima del passaggio del treno sono saliti a

cavalcioni di una delle sbarre, dondolandosi pericolosamente. Gli agenti sono intervenuti, riuscendo a bloccare uno dei tre ragazzi mentre era ancora sulla sbarra e tentava di rialzarsi. Gli altri due si sono allontanati a bordo delle moto”.

Secondo il resoconto della Polizia ferroviaria il passaggio a livello è rimasto bloccato a causa di una sbarra che non si è chiusa correttamente. Di conseguenza è scattato il semaforo rosso per la circolazione dei treni e l’intero traffico ferroviario ha subito ritardi. “I genitori del minore responsabile del danneggiamento alle infrastrutture ferroviarie e dell’interruzione di pubblico servizio – conclude la nota stampa della polizia – saranno tenuti a risarcire i danni”. [Credits: immagine tratta da Google Earth]