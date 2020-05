Taranto, campane e filodiffusione dal teatro Fusco per San Cataldo

Domenica 10 maggio, allo scoccare delle ore 12, le campane delle chiese di Taranto rintoccheranno contemporaneamente in tutta la città. Sarà questo il modo per celebrare il santo patrono, San Cataldo.

Subito dopo, il violinista Francesco Greco si affaccerà sul balcone del Teatro Comunale Fusco per far risuonare sia dal vivo che in filodiffusione le note di “Inno a San Cataldo”, l’omaggio al Santo Patrono scritto da don Alessandro Greco e musicato dal Maestro Grassi.





Alle 19:30, sempre tramite la filodiffusione del Teatro Comunale Fusco, e in coincidenza con quello che sarebbe stato l’inizio della processione di San Cataldo, sarà diffusa la marcia “Mosè” che tutti gli anni accompagna l’uscita e il rientro della processione del Santo Patrono.

“È un piccolo gesto dell’amministrazione, condiviso con don Emanuele Ferro, parroco della chiesa di San Cataldo, per omaggiare il nostro Santo Patrono – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Fabiano Marti – in mancanza delle abituali processioni. Un momento di condivisione in attesa di tornare a rivivere tutti insieme, il prossimo anno, le grandi emozioni che la commemorazione del nostro Santo Patrono ci trasmette da sempre”.