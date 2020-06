Taranto, chiude per lavori il poliambulatorio Asl del Tramontone

ASL Taranto informa che, a partire dal prossimo 1 luglio, il poliambulatorio e consultorio sito in Via Mediterraneo a Taranto, quartiere Tramontone, sarà chiuso al pubblico per l’effettuazione di lavori straordinari di adeguamento della struttura.

Dall’1 luglio al 30 agosto 2020, tutte le attività dei medici specialisti e del personale infermieristico saranno redistribuite nelle altre strutture della ASL Taranto. Le prenotazioni delle visite non subiranno modifiche di data e ora ma solo di sede: sarà cura degli operatori del Distretto informare l’utenza prenotata della modifica di sede e fornire le altre informazioni necessarie sulla sede CUP in cui effettuare il pagamento dei ticket.