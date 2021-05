Taranto, concluso l’orto didattico di Basequa

Una mattina piena di soddisfazione per i bambini che hanno partecipato all’orto didattico del progetto Basequa.

Si sono così concluse (sabato 8 maggio 2021) le attività dell’orto didattico realizzato, nel giardino della Biblioteca comunale “Acclavio Kids” in via Pisa a Taranto, dal CSV Taranto in collaborazione con Plasticaqquà.





Questa è una delle attività del progetto “Dall’IO al NOI: in equilibrio tra la cura dello spazio e delle relazioni”, più noto sui social come “Basequa”, acronimo di “BibliotecaAttivismoSvagoEcologiaQUArtiere”, che ha come fine la rigenerazione urbana e sociale del quartiere Solito Corvisea.

All’orto didattico hanno partecipato una trentina di bambini, dalla scuola dell’infanzia alle elementari, che prendono parte alle attività della biblioteca “Acclavio Kids”, più altri venuti a conoscenza dell’iniziativa grazie alla pagina Facebook di Basequa e a gruppi Whatsapp

delle mamme!

A guidare i bambini in tutte le attività “in campo” sono stati i naturalisti ed ecologisti Marco d’Errico e Domenico Oliva, coadiuvati da Eugenia Croce, coordinatrice del progetto Basequa, e da diversi genitori.

Le attività sono iniziate ad ottobre con la preparazione del terreno e la sua “delimitazione” con un perimetro di sassi, per poi proseguire con la piantumazione e la semina di erbe e piante aromatiche come salvia, mirto, asparagi, citronella e lavanda.

I bambini, “sporcandosi le mani con la terra”, hanno imparato a piantare i semi e vederli gradualmente trasformarsi in piante: i piccoli hanno imparato così ad osservare la natura, i suoi ritmi lenti e perfetti, il ciclo delle stagioni ed a raccogliere i frutti di questo lavoro.

Quando le prescrizioni della “zona rossa” hanno impedito ai bambini di essere presenti, grazie a dirette streaming hanno comunque potuto “partecipare” alle attività dei naturalisti seguendo la crescita delle piantine nell’orto didattico: in pratica una “DAD botanica”.