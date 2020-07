Taranto, controlli e sequestri al mercato ittico

Proseguono i servizi congiunti della Polizia di Stato e della Polizia

Locale, con la collaborazione dell’ASL – Servizio Veterinario, finalizzati a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale nel capoluogo ionico.

L’attenzione della Questura e del Comune di Taranto si è focalizzata, in particolare, sull’attività connessa all’illecita coltivazione, lavorazione e vendita di mitili che, oltre a provocare ingenti danni economici alla

In mattinata le pattuglie, supportate dal personale del Reparto Mobile della Polizia di Stato e dagli equipaggi della Polizia Locale, hanno varcato i cancelli del locale mercato ittico, passando al setaccio l’intera area. Si è proceduto, in particolare, al controllo dei numerosi box di pertinenza della struttura: 9 i denunciati per occupazione abusiva di edifici pubblici e 2, sorpresi mentre erano intenti alla lavorazione e al confezionamento di molluschi privi di qualsiasi certificazione di tracciabilità, per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive.

Più di due quintale di prodotto, destinato al mercato locale, è stato sottoposto a sequestro e immediatamente distrutto mediante i “compattatori” dell’Amiu intervenuti sul posto. Sequestrati e distrutti anche alcuni container frigo abbandonati su suolo pubblico.