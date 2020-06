Taranto, controlli e sequestri della polizia locale

Un altro weekend di controlli per gli operatori della Polizia Locale di Taranto. Tra sabato e domenica sono stati sequestrati alcuni mezzi privi di assicurazione e merce di vario genere venduta abusivamente.

Nello specifico, sabato scorso gli agenti hanno proceduto alla confisca di un veicolo già sequestrato in via Ugo de Carolis e al sequestro di altri due veicoli rispettivamente nella zona tra via Mediterraneo e viale Europa e in via Giusti. In tutti e tre i casi si tratta di mezzi privi di assicurazione.





Tra via D’Aquino e via Acclavio, invece, si sono concentrate le attività di contrasto al commercio abusivo che nella serata di domenica hanno consentito di sequestrare diversi articoli, soprattutto attrezzatura elettronica.