Taranto, da domani l’invio delle mascherine del Comune

Saranno effettuati domani i primi invii a domicilio dei set di mascherine che l’amministrazione comunale di Taranto, grazie alla collaborazione con Poste Italiane, ha voluto per ogni famiglia tarantina.

“Poste Italiane – informa una nota stampa di Palazzo di città – con la quale da diversi mesi è in piedi una proficua collaborazione, presterà gratuitamente questo servizio consegnando in ogni cassetta postale di Taranto i dispositivi di protezione individuale, acquistati dal Comune nell’ambito delle misure previste dalla delibera 108/2020 dello scorso maggio, voluta dal sindaco Rinaldo Melucci per favorire la ripresa socio-economica del territorio”.





La distribuzione delle mascherine, che avverrà gradualmente fino alla prima settimana di novembre, sarà effettuata dal personale di Poste Italiane, che inserirà i plichi all’interno delle casette postali. Per questo motivo è assolutamente necessario che ogni nucleo familiare sia dotato di cassetta per la posta perfettamente funzionante, sulla quale sia ben visibile il nominativo, scritto in modo chiaro e leggibile. Sarà importante anche garantire l’accessibilità alle cassette postali, attraverso il nominativo indicato in maniera altrettanto chiara sul campanello.

“Le modalità da adottare in caso di mancata consegna – prosegue il comunicato – saranno comunicate in seguito dal Comune. In nessun caso, tuttavia, bisognerà recarsi agli uffici postali territoriali o presso i centri di recapito per ritirare il plico. La distribuzione di questi dispositivi di protezione è un piccolo, ma significativo, segnale di vicinanza che l’amministrazione offre ai cittadini – le parole del sindaco Melucci – ma soprattutto ha un valore didattico perché ci consente di ricordare a tutti quanto sia importante l’uso delle mascherine per contenere il rischio da contagio, insieme al distanziamento sociale e al frequente lavaggio delle mani. Ma questa sinergia rappresenta anche un virtuoso esempio di cooperazione tra un ente locale e una delle più importanti aziende del Paese”.