Superato il periodo di emergenza, riprende il servizio di spazzamento meccanizzato notturno con rimozione forzata delle auto secondo il calendario già previsto e riportato sui cartelli stradali.

Lo comunica il Comune di Taranto che ricorda come “la sinergia tra Kyma Ambiente e Polizia Locale consentirà agli operatori di pulire strade e marciapiedi, assistiti dagli agenti per la rimozione delle auto lasciate in sosta dove vietato, continuando a garantire igiene e decoro in tutta la città”.