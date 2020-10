Taranto, domenica negozi aperti al Borgo

Riparte domenica prossima, il calendario delle aperture domenicali mensili dei negozi del Borgo. Lo comunica Confcommercio Taranto. “Archiviati da qualche settimana i saldi estivi – si legge in un comunicato stampa – si riparte con i nuovi arrivi. Un appuntamento importante per i commercianti del settore moda che provano a rilanciare le vendite dopo una ripresa delle attività – post lockdown- faticosa, contrassegnata da incertezze, timori e soprattutto dall’esigenza di smaltire la merce primaverile invenduta per il fermo imposto dall’emergenza sanitaria”.

Secondo Confcommercio “la riapertura a maggio delle attività, ed a seguire i saldi estivi, sono stati un importante banco di prova, ma soprattutto una boccata di ossigeno immediata, superata in modo soddisfacente sia sotto il profilo aziendale, considerate le premesse, che della gestione delle misure di sicurezza. Ora si riparte con la merce nuova, e soprattutto con tanta voglia di normalità nonostante l’emergenza sanitaria ancora in atto imponga particolari misure di sicurezza”.