Taranto, due concerti nella Biblioteca comunale Acclavio

Mercoledì 16 dicembre doppio appuntamento, mattina e pomeriggio, nella Biblioteca comunale “Pietro Acclavio” dove saranno eseguiti brani di Chopin, Beethoven, Dvorak, Martinu, e Daugherty dai pianisti Michele Renna e Viviana Lasaracina insieme con una formazione dell’Orchestra della Magna Grecia. I due concerti, in differita, saranno diffusi in streaming.

Primo dei due appuntamenti in programma, alle 12.00, con il pianista barese Michele Renna che eseguirà brani di Ludwig van Beethoven, Bohuslav Martinu e Michael Daugherty. Ventuno anni, Renna è allievo nella classe di pianoforte di Luigi Ceci al conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Ha conseguito la maturità presso il Liceo musicale “Archita” di Taranto con il massimo dei voti sotto la guida di Ornella Carrieri. Al suo attivo, premi in concorsi internazionali. Collabora con l’Orchestra della Magna Grecia diretto da Maestri Maurizio Lomartire, Jorge Lehzt, Antonio Palazzo, Michele Nitti e Domenico Longo. Michele Renna, inoltre, ha partecipato a masterclass con Roberto Cappello e Orazio Sciortino e frequenta regolarmente corsi di perfezionamento sotto la guida di Pierluigi Camicia.





Secondo appuntamento del giorno nella Biblioteca comunale “Pietro Acclavio”, nel pomeriggio alle 16.30, con la pianista tarantina Viviana Lasaracina che eseguirà musiche di Fryderik Chopin e Antonin Dvorak. Diplomata in Pianoforte a soli diciotto anni, si laurea in Pianoforte a Indirizzo Concertistico con lode e menzione sotto la guida di Benedetto Lupo. Svolta attività di perfezionamento alla Royal Academy of Music a Londra e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, la pianista tiene un’intensa attività concertistica, solistica e in formazione da camera e con orchestra su palcoscenici prestigiosi in Italia e all’estero. Le musiche in programma nella biblioteca comunale “Pietro Acclavio”, saranno l’occasione per farsi cullare da sonorità romantiche e dalla sensibilità interpretativa di una delle giovani eccellenze musicali pugliesi.