Taranto, due fratelli coltivavano marijuana in masseria

I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Taranto, con collaborazione della Compagnia di Massafra e del nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (Bari), hanno arrestato due fratelli di Statte di 28 e 36 anni. Sono ritenuti responsabili di coltivazione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e detenzione abusiva di armi da fuoco.

I FATTI – Dopo una prolungata attività di controllo e osservazione dei movimenti dei due fratelli, i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione in una masseria, in uso esclusivo dei sospettati. All’interno sono state ritrovate: 2 serre “grow box” contenenti 7 piante di marijuana di altezza compresa tra 30 e 120 cm circa, con relativa attrezzatura per la coltivazione ed essiccazione; 10 piante (altezza da 230 a 250 cm circa) ancora innestate nel terreno; un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente; 2 fucili ad avancarica, di fattura artigianale, privi di marca e matricola, in pessimo stato di conservazione, dei quali non era stata denunciata la detenzione.





Su disposizione dell’autorità giudiziaria i due fratelli sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. La droga sarà sottoposta ad accertamenti nel Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.