Taranto, due vittorie per la C

Non c’è appello per il Taranto: dovrà vincere. Il punto di ieri è una mezza sconfitta, inutile negarlo. Il Picerno ha rosicchiato altri due punti e fa sentire adesso il fiato sul collo dei rossoblu.

Mancano due gare, la squadra di Laterza dovrà intanto vincere quella di domenica prossima. Se i numeri lo imporranno (ovvero se il Picerno dovesse vincere anch’esso) tutto si deciderà all’ultima giornata quando il Taranto non potrà nemmeno permettersi il lusso di pareggiare…





Insomma, vincerle entrambe e fare il salto in C. Non hanno più senso disquisizioni tattiche, ragionamenti sulle assenze, varie ed eventuali riflessioni su questo o quello schieramento. Undici maglie in campo per la vittoria. Anzi, per le due vittorie che significherebbero promozione sicura in serie C. Inutile girarci attorno. Non ci saranno appelli.