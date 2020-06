Taranto, è allerta caldo sino al 30 giugno

Il Comitato Calore della Asl Taranto ha effettuato la segnalazione di allerta Caldo per la condizione di LIVELLO 3 da oggi al prossimo 30 giugno 2020.

Il livello 3 (ondata di calore) si riferisce a condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi e per le quali è necessario adottare gli interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio.

L’allerta è stato inviato ai Distretti Socio Sanitari che provvedono a trasmettere l’informativa ai Sindaci dei comuni di competenza, ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e alle sedi di Continuità Assistenziale (Guardia Medica).

Viene, inoltre, inviato ai Presidi Ospedalieri (per l’approntamento delle misure relative ai ricoveri) e al Servizio Emergenza 118.