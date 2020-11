Taranto, box mangia-plastica: ticket bus e sosta in cambio di bottiglie usate

Nella Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, Comune di Taranto, Kyma Ambiente e Kyma Mobilità hanno presentato un’iniziativa innovativa. “Si tratta – spiega una nota stampa di Palazzo di città – di un ecobox installato nel parcheggio di via Anfiteatro, ovvero un dispositivo mangia-plastica che consente di ottenere, in pochi passaggi, sconti sui ticket per la sosta e per i mezzi di trasporto pubblico locale”.

Usare il dispositivo mangia-plastica è molto semplice: basta toccare lo schermo elettronico per cominciare; svitare il tappo e inserirlo nell’apposita fessura; spingere con decisione le bottiglie e i flaconi nelle apposite bocche; attendere il rilascio dello scontrino. Con il sistema “mangia-plastica” vengono calcolati 3 centesimi di euro per ciascuna bottiglia conferita: lo scontrino viene rilasciato soltanto con un minimo di 10 bottiglie (o multipli di 10) e/o flaconi conferiti, per un totale di almeno 30 centesimi.





Rilasciato lo scontrino è possibile recarsi presso un punto informativo di Kyma Mobilità per acquistare il biglietto scontato. Inoltre è in fase di definizione la possibilità di ottenere lo sconto con accredito personale sull’applicazione My Cicero. “L’ecobox è l’ennesimo segnale di un’invenzione di tendenza – il commento del sindaco Rinaldo Melucci -, è la prova che la città e le sue articolazioni amministrative sono orientate verso un modello spinto di sostenibilità. Ci auguriamo che i tarantini facciano buon uso di questo strumento, definisce concretamente il concetto di economia circolare cui teniamo molto”.

L’avvio di questo servizio è anche la dimostrazione di come le partecipate del Comune di Taranto, rappresentate questa mattina dai presidenti Giampiero Mancarelli e Giorgia Gira, siano ormai orientate verso il modello di holding auspicato dal sindaco Melucci.

Al progetto ha dato il proprio contributo anche la Jonian Dolphin Conservation, che ha fornito le splendide immagini dei delfini dei Due Mari, simboli riconosciuti di Taranto, applicate ai lati del dispositivo.