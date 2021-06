Taranto, ecco “Unità Cinefila”. L’apericinema di Spazioporto

Giovedì 3 Giugno Spazioporto – Cineporto di Taranto di Apulia Film Commission apre le porte al cinema con “Unità Cinefila: l’apericinema”, una rassegna nella rassegna (Approdi).

Un modo diverso di guardare un film, comodamente seduti al tavolo

(finalmente si può). Prima del film è prevista una chiacchierata sui temi trattati che coinvolgerà anche gli spettatori e che, annunciano gli organizzatori, regalerà diverse sorprese.





Il primo film in programmazione è “ALTA FEDELTA’” un classico di letteratura (Nick Hornsby ) e cinema (Stephen Frears) imperniato sull’amore feticistico per il vinile e per la musica.

Prima del film interverranno Franzi Baroni e Marcello Nitti che porteranno i loro “vinili del cuore”, quelli che hanno cambiato la loro vita. L’invito a fare altrettanto è rivolto anche agli spettatori.

Start ore 20.00. Ingresso gratuito (prenotazioni allo 099 2227218), consumazione obbligatoria.

IL FILM – Alta Fedeltà, diretto da Stephen Frears (2000) Rob Gordon (John Cusack) è il proprietario del Championship Vinyl, un negozio di dischi nella periferia di Chicago. I suoi due dipendenti, Barry (Jack Black) e Dick (Todd Louisio), più che lavorare passano il loro tempo nel negozio, anche se lui ha fiaccamente tentato di licenziarli.

Con loro ha l’abitudine di stilare classifiche “Top Five” su qualunque argomento. I tre, eccentrici per motivi differenti, sono accomunati da una conoscenza enciclopedica della musica rock e pop. Tratto dal “classico” scritto da Nick Hornby e pubblicato nel 1995