Taranto, flash mob a messa contro la crisi dei settori cultura e spettacolo

Flash mob artistico in chiesa per denunciare la grave crisi del settore cultura e spettacolo. E’ accaduto a Taranto, nella parrocchia della Sacra Famiglia, al quartiere Salinella, durante la celebrazione delle 18.

Protagonisti della performance, intitolata “Omenia” che rievoca la parola omelia e che in rumeno significa umanità, l’artista Elio di Menza e l’attrice Delia De Marco. Ispiratrice del progetto è Jlenia Mancino. “Una dimostrazione – spiega – di quanto il mondo del teatro e della cultura in generale siano stati messi ingiustamente da parte”.





Il flash-mob è stato possibile grazie alla disponibilità del parroco don Giuseppe Marino. La performance è stata inserita subito dopo la lettura dal Vangelo per sottolineare come le ferite di Cristo, sono un po’ le ferite di ogni uomo come lavoratore e (in questo caso) come artista.

Un esempio di chiesa vicina alla sofferenza della cultura e dell’arte che arriva in una giornata non scelta a caso. Oggi a Roma, infatti, si è tenuta una manifestazione nazionale (nel rispetto delle norme anti covid), che ha visto Piazza del Popolo invasa dal movimento “Bauli in Piazza” che raccoglie tutti coloro che lavorano nel settore eventi, spettacolo, fiere, congressi e musica dal vivo.

La performance è stata trasmessa in diretta sulle pagine social di Spazioporto e Cinzella Festival.