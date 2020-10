Taranto: frutta e marijuana, denunciato commerciante

Frutta e verdura, ma non solo. Anche marijuana e una mazza chiodata.

Questo è l’insolito materiale, rinvenuto dai Falchi della Squadra Mobile di Taranto all’interno di un esercizio di vendita di frutta in città.

Il titolare dell’esercizio commerciale, un 28enne tarantino incensurato, è stato denunciato in stato di libertà. Secondo quanto riferisce la Questura di Taranto in una nota stampa “oltre alla normale clientela interessata ad acquistare frutta e verdura, il fruttivendolo annoverava tra gli avventori anche numerosi giovani che si intrattenevano per diversi minuti all’interno dell’attività per poi uscirne senza aver acquistato niente, almeno apparentemente”.





“Questa circostanza – spiega la polizia – ha spinto gli agenti a mettere sotto osservazione l’attività commerciale, nella convinzione che fosse stata messa in piedi un’attività di spaccio. Nel corso degli appostamenti, i poliziotti hanno notato che il fruttivendolo, dopo un veloce contatto con alcuni giovani clienti, saliva su un soppalco dopodiché raggiungeva nuovamente il cliente, in attesa sulla soglia del negozio, per consegnargli un piccolo involucro”.

Da qui la decisione di entrare in azione “bloccando il 28enne all’entrata del locale – prosegue il comunicato stampa – e procedendo ad una perquisizione incentrata, in particolare, sul soppalco. Sotto un materasso, i poliziotti recuperavano numerosi dosi di marijuana pronte per lo spaccio. Inoltre, all’interno di un furgone in uso al giovane, veniva trovata una mazza artigianale in legno chiodata, della lunghezza di 75 cm”.