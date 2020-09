Taranto, furto con spaccata fenomeno in aumento. Un arresto

Il furto con spaccata è una pratica che negli ultimi mesi si è ripetuta spesso a Taranto con grande preoccupazione dei commercianti. Proprio il presunto autore di uno di questi furti è stato arrestato dalla Squadra Mobile. Si tratta di un 28enne tarantino, già noto alle forze dell’ordine.

Stando alle indagini della polizia, il giovane sarebbe responsabile di un

furto avvenuto a luglio. Secondo la ricostruzione degli investigatori “con il concorso di un complice – spiega una nota stampa della Questura di Taranto – avrebbe utilizzato un ciclomotore, poi risultato rubato, come ariete per sfondare la porta d’ingresso di una tabaccheria in via Lucania ed avrebbe poi asportato 400 euro in contanti”.





I momenti del furto sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale e “sono passati sotto la lente di ingrandimento degli investigatori i quali, all’esito dell’analisi, hanno riconosciuto l’autore del furto”. Secondo quanto riferisce la polizia “il giovane, con il volto travisato, è stato identificato grazie a due vistosi tatuaggi su gamba e braccio. Ulteriori e definitivi elementi di colpevolezza sono stati acquisiti dagli agenti a seguito dell’attività che ha consentito di recuperare in casa del sospettato gli indumenti utilizzati durante del furto. Dagli elementi acquisiti non è da escludere che il giovane arrestato potrebbe essere anche l’autore di almeno altri due analoghi episodi criminosi al cui indirizzo la Squadra Mobile sta chiudendo il cerchio”.