Taranto, giornata di raccolta rifiuti a Lido Chiapparo

Si chiama Salento Clean Up Day l’iniziativa per la raccolta dei rifiuti in spiaggia, organizzata dal CIHEAM Bari, che si svolgerà nella mattinata del 30 maggio anche a Taranto.

Una iniziativa di volontariato ambientale promossa da COMMON (COastal Management and MOnitoring Network for tackling marine litter in Mediterranean sea), progetto europeo finanziato nell’ambito del programma ENI CBC MED.





COMMON punta a costruire una rete di collaborazione fra Italia, Tunisia e Libano per favorire la riduzione dei rifiuti marini. Il progetto vede coinvolti Legambiente, Università di Siena, Istituto Nazionale di Scienze e Tecnologie del Mare di Tunisi, CIHEAM Bari, l’ONG libanese Amwaj of the Environment, l’Università di Sousse in Tunisia e la riserva naturale di Tyre in Libano.

“Obiettivo principale – spiega una nota stampa – la riduzione del marine litter, utilizzando i principi della Gestione Integrata delle Zone Costiere (ICZM) in 5 aree pilota, pianificando l’uso e il monitoraggio delle risorse e utilizzando un approccio partecipativo efficace, che coinvolga le parti interessate e le comunità locali, con l’ambizione di testare un modello potenzialmente trasferibile a tutto il Bacino mediterraneo.

I tratti di mare prospicenti le spiagge coinvolte nel clean up day sono già stati interessati, negli scorsi mesi, da attività di campionamento e monitoraggio dei rifiuti in mare realizzate sempre dal CIHEAM Bari, con il supporto dell’Università del Salento.

L’evento pugliese è organizzato con il contributo delle associazioni CLEAN UP di Tricase, Amanti della Natura di Ugento e Plasticaqquà di Taranto, che realizzeranno le azioni di raccolta dei rifiuti con l’aiuto dei loro volontari e di tutti coloro che prenderanno parte all’iniziativa.

Appuntamento a sabato 30 maggio a partire dalle ore 9.30 nelle seguenti spiagge: Otranto | Spiaggia di Frassanito – Punto di ritrovo: Campeggio Frassanito (coordinate: 40.233691, 18.460027); Torre San Giovanni | Spiaggia di Torre San Giovanni – Punto di ritrovo: parcheggio del Mare Lido Sabbioso (coordinate: 39.882368, 18.122855); Taranto | Lido Chiapparo – Punto di ritrovo: tratto di costa tra i Cantieri del sud e la Marina Militare (coordinate: 40.430560, 17.242310).

In questa occasione, inoltre, attraverso il progetto COMMON, saranno elaborati i dati su quantità e tipologia di rifiuti raccolti, allo scopo di fornire un’osservazione sullo stato di salute del Mediterraneo. I risultati saranno disponibili sul portale del progetto: http://www.enicbcmed.eu/projects/common”.