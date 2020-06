Taranto, Giornate europee dell’Archeologia: dal 19 al 21 giugno eventi al MArTA

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto MArTA, festeggia le Giornate Europee dell’Archeologia da venerdì 19 a domenica 21 giugno. Quest’anno le Giornate si celebrano in tutta Europa anche in forma digitale grazie all’operazione #Archeorama: tantissimi eventi per permettere al pubblico di scoprire l’archeologia.

“Per l’edizione 2020 il MArTA partecipa alle Giornate Europee dell’Archeologia – dichiara il direttore Eva Degl’Innocenti – con attività che sveleranno il lavoro “dietro le quinte” dello staff del museo e con i laboratori di artigianato digitale del Fab Lab del museo. Uno dei principali messaggi da condividere con i nostri visitatori è proprio l’importanza della ricerca e della valorizzazione della ricerca scientifica. Il MArTA è centro di Educazione e Ricerca”.





Venerdì 19 giugno alle 11 e alle 15: Tesori mai visti – Speciale: “L’archeologo si racconta”. Attività compresa nel costo del biglietto o dell’abbonamento del Museo. Conversazioni con lo staff tecnico-scientifico del MArTA per conoscerne il lavoro “dietro le quinte”, scoprire reperti del Museo conservati nei depositi e le loro storie, approfondire i metodi utilizzati nello scavo archeologico e nello studio dei materiali.

Sabato e domenica 20 e 21 giugno tornano le attività innovative del MArTA Lab, il FAb Lab del MArTA. Laboratori gratuiti di artigianato digitale, con i quali i visitatori potranno fare un tuffo nel passato scoprendo

come si realizzano manufatti con il supporto di innovativi strumenti, realizzando praticamente un reperto del Museo con una stampante 3D. Un nuovo modo di fruire l’archeologia e la cultura attraverso un rapporto

diretto e partecipato con le opere del Museo! Le attività laboratoriali si svolgeranno: sabato 20 giugno ai seguenti orari: 8:45; 10:15; 11:45; 13:45; 15.15; 16:45; 18:15. Domenica 21 giugno ai seguenti orari: 9:15; 10:45; 12:15; 15:30; 16:45; 18:00.

La partecipazione ai laboratori, della durata di 1 ora, è compresa nel costo di uno specifico biglietto evento o dell’abbonamento del MArTA, che include anche l’accesso al Museo. I posti disponibili per ogni laboratorio sono limitati (massimo 6 persone per fascia oraria) e la registrazione è obbligatoria.